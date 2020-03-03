شيخ الأزهر يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر "الإمام الماتريدي" بأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر" في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

ويلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الكلمة الرئيسية للمؤتمر الذي يُعقد على مدار

ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمشاركة ممثلين للعديد من المؤسسات الإسلامية والجامعات العلمية في العالم.

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ويناقش المؤتمر تحليل سيرة أبي منصور الماتريدي ومؤلفاته، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريدية بعد وفاته وسيرة أتباعه وتراهم العلمي، وأهمية الموضوعات في تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.

وولد الإمام أبو منصور الماتريدى بمدينة سمرقند، الواقعة حاليا في أوزبكستان، وهو أحد أعلام الفكر الإسلامي الكبار، الذين بذلوا جهدا كبيرا في الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والرد على شبهات الملحدين والماديين، جامعًا في ذلك ما بين الأدلة النقلية والعقلية، وهو يحمل ألقابا كثيرة مثل «إمام الهدى» و«إمام المتكلمين».

وكان في استقبال شيخ الأزهر لدى وصوله، مساء أمس، عدد من كبار المسؤولين بدولة أوزبكستان، على رأسهم الأستاذ الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور عبد الغفور أحمدوف، وزير الشؤون الدينية، السيد أركن جان تورديموف، حاكم محافظة سمرقند، والسفيرة أماني كمال، سفيرة مصر في أوزبكستان.

وزار فضيلة الإمام الأكبر أوزبكستان في أكتوبر 2018، وأعلن وقتها عزم الأزهر تنظيم مؤتمر عالمي عن الإمام أبي منصور الماتريدى، بمشاركة المؤسسات الإسلامية وعلماء أوزبكستان، مسقط رأس ذلك العالم الجليل، انطلاقًا من حرص الأزهر على تعريف الأمة بجهود وتراث هؤلاء الأئمة الكبار، لما يمثله ذلك من توضيح عملي لحقيقة تعاليم الإسلام السمحة.