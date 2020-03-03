أخبار مصر | كامل الوزير: تذكرة موحدة لربط محطات الجر الكهربائي بالنقل العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير: تذكرة موحدة لربط محطات الجر الكهربائي بالنقل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تكليف مكتب استشاري محترف لعمل دراسة عن تذكرة موحدة للنقل تربط كافة وسائل الجر الكهربائي بالنقل العام.

وأضاف الوزير خلال جولته في محطة مترو النزهة، صباح اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى لتنفيذ مخطط التذكرة الموحدة لربط الخطوط الثلاث للمترو ببعضهم البعض، ثم المرحلة الثانية للربط بين الخط الثالث مع مشروع lrt، ومع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم ربطها في المرحلة النهائية بوسائل جهاز النقل العام.