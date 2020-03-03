أخبار مصر | "وشاح الكمال".. روائع أميرات وملكات مصر بمتحف الغردقة "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وشاح الكمال".. روائع أميرات وملكات مصر بمتحف الغردقة "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد متحف الغردقة الذي أعلنت وزارة السياحة والآثار افتتاحه منذ أيام قليلة، النموذج الأول لتعاون الدولة مع القطاع الخاص، كما هو الأول الذي يربط بين السياحة الشاطئية والثقافية، فكان له ولمعروضاته طابعًا خاصًا يحدثنا عنه أحد الذين شاركوا في سيناريو عرضه.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، عضو لجنة السيناريو، والمتخصص في العرض المتحفي لآثار العصر الحديث: إن فكرة سيناريو عرض المتحف تدور حول الجمال والرفاهية والترفيه عند المصري عبر العصور سواء في العصر القديم أو الحديث، وتم انتقاء القطع التي تعبر عن تلك القيم بدقة ومهارة.

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن أحد أبرز الفتارين في المتحف هي فاترنية العصر الحديث، والتي تسلط الضوء على عدد من القطع الأثرية النادرة الغاية في الجمال والروعة منها وشاح الكمال وينعم به على السيدات فقط ، ويتم ارتداؤه على الكتف الأيسر إلى الجانب الأيمن ويثبت في نهايته الوسام الصغير.

وتابع: يتكون وشاح الكمال من 4 طبقات، الطبقة العليا تسمى نيشان الكمال المرصع تختص به جلالة الملكة وذوات التيجان، ويجوز منحة لأميرات البيت الملكي، وأميرات البيوت المالكة، وهو محلى بالأحجار الكريمة، ويحمل على الجهة اليسرى من الصدر، وتتشح ربات هذه الطبقة بوشاح عريض من اللون الازرق بحاشيتين منسوجتين من الذهب، وفى نهايته وسام صغير محلى بالأحجار الكريمة.

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والتقطت عدسة "الخليج 365" عددا من الصور التي توضح نيشان الكمال المرصع وبجانبه الوسام من نفس الطبقة وتظهر به دقة الصناعة متمثلة في الصفات الأساسية للكمال وهي الإخلاص والشرف والإحسان والوفاء.

وتوضح الصور مدى براعة ودقة العرض، حيث جاءت صورة كل أميرة ترتدي عدد من القطع الأثرية ذات الجمال الذي يخطف الأبصار، ثم تُعرض نفس القطع الأثرية التي ترتديها الأميرة التي ترتديها الأميرة أسفل الصورة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، افتتحا المتحف صباح السبت 29 فبراير، بحضور محافظ البحر الأحمر والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء العالم.

ومتحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وأسعار دخول المتحف للمصريين 80 جنيها، وللطالب المصري 40 جنيهًا، وللأجنبي 200 جنيه، والطالب الأجنبي 100 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، ورحلات المدارس الابتدائية مجانًا، وفوق الستين عام مجانًا.