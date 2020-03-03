شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 4812 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 4812 حالة حتى منتصف الليلة الماضية، في زيادة 477 حالة عن العدد المسجل.
وأوضحت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن نسبة السيدات مثلت 3002 حالة أي 62.4% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد، وارتفعت حصيلة الوفيات من 22 حالة في منتصف ليل الأحد الماضي إلى 29 حالة، حيث تم تأكيد حالة وفاة صباح الثلاثاء في مستشفى جامعة كيه -ميونغ في مدينة دايغو.
وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس، 120 ألف شخص، وجاءت النتائج لـ85،484 شخصا سلبية، وينتظر 35،555 شخصا آخرين نتائجهم.
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