شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 3 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة بعنوان «فضل الأعمال الصالحة في الأشهر الحرم» من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.

تبدأ وزارة القوى العاملة تلقي طلبات راغبي التدريب من الإناث على الأعمال الفندقية بمكافأة قدرها 1000 جنيه.

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربي للرياضة والقانون «إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم» برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون بين المنظمة، واللجنة الأولمبية المصرية.

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تستضيف كلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور مشعل بن فهد السلمي، رئيس البرلمان العربي، لإلقاء محاضرة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وعددِ من المفكرين والإعلاميين والباحثين والمختصين في الشأن العربي.

تنطلق فعاليات مهرجان «الهند على ضفاف النيل 2020» في نسخته الثامنة والتى تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والفيوم.

ينظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان (إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم).

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي.

تستقبل محافظة الوادي الجديد أولى المعسكرات العلاجية التي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الطلائع في مديرية شباب الوادي الجديد.