شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 1.5 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، عن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، لحين الوصول إلى المستهدف حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة إلى محافظة.

وقال الدكتور خالد مرسى مدر عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء حملة تحصين الماشية بداية الشهر الماضى ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، تم تحصين مليون و500 ألف رأس حتى الآن، مضيفًا أن الحملة مستمرة لحين تحقيق المستهدف وهو 2 مليون 400 ألف رأس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح الحملة القومية لتحصين الماشية

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم وتكوين مناعة قبل موسم نشاط المرض، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلاً عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأوضح التقرير، أن هناك برامج الوقاية من المرض تستهدف السيطرة على الاسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية وعلى حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض وتوعية المربين بعدم شراء عجول من اسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر وعدم دخول القطعان الا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما، وتتولى لجان التحصين القيام بتحصين المزارع ومن منزل لمنزل وبالكمائن الحدودية لمنع أي سيارات محملة بالحيوانات الا بعد فحصها وتحصينها وذلك لإحكام السيطرة على دخول المرض إلى داخل المحافظات.