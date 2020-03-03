شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف ترفض دعوات مجهولة لإقامة صلوات الغائب والاستسقاء دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت وزارة الأوقاف، الانسياق خلف دعوات مجهولة لإقامة صلوات جماعية للغائب والاستسقاء فى المساجد دون الرجوع إليها، كونها جهة الإدارة المختصة، حيث قالت الوزارة، فى بيان لها، بشأن الدعوات التي تنتشر على بعض الصفحات أو بعض مواقع التواصل تدعو إلى صلاة الغائب تارة والحاجة مرة أخرى أو الاستسقاء أو غيره، دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد وهى وزارة الأوقاف، فإننا ندعو لعدم الانسياق خلف أي من هذه الدعوات أو تمكين أصحابها من المسجد لتحقيق دعواتهم، وعدم القيام بأي عمل خارج المهام المكلف بها الأئمة، وعدم السماح بتمكين أي شخص من استخدام المسجد وفق ما يعن له دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية.

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وشددت الوزارة، على أنها ستتعامل بكل حسم مع من يقحم المساجد في أى من هذه الدعوات التي تبثها مواقع التواصل بين حين وآخر، وأن تلتزم جميع المساجد بما يكلف به أئمتها من الصلوات المكتوبة وما يصاحبها من سنن ونوافل في وقتها المشروع والمحدد ، دون الانسياق أو الاستجابة لأي دعوات تصدر عن صفحة أو موقع سوى موقع الوزارة الرسمي ومن خلال التعليمات الرسمية الصادرة للمديريات ، لما يترتب على اتباع غير جهة الولاية الشرعية القانونية من مخاطر.

وحذرت الوزارة، وبشدة من فتح المساجد لأي شخص أو مجموعة في غير الأوقات المحددة للصلاة، وهو ما ستتعامل الوزارة مع من يخالفه بمنتهى الحسم حال وقوع المخالفة، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بالأوقاف التزام أقصى درجات الحفاظ على المساجد، وعدم السماح لأحد بالخروج على تعليمات الوزارة، وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.