التعليم: تخصيص الحصة الأولى بالمدارس عن دور القوات المسلحة فى حرب أكتوبر

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ياتى ذلك فى إطار احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب لعام 2020، وفى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ودورها التربوى والتوعوى ومد جسور الثقة والتقارب مع القوات المسلحة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، وأيضا فى إطار التعاون المثمر بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبى.

وكان رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، أكد إن التعليم قضية مجتمع وليس قضية لمؤسسة بعينها، ولم يعد هناك ما يعرف بالمؤسسة الموحدة للتعليم، مؤكدا على أهمية النهوض بملف التعليم تنفيذا لتوجهات الدولة الحالية فى الاهتمام ببناء الإنسان المصرى.

وأعلن نائب وزير االتعليم، عن تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، فى إطار غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الأخر، سيتم تدريسة بشكل موحد و يدخل فى المجموع، بالإضافة لتدريس كتب الدين الإسلامى و المسيحى بشكل منفصل بالتوازى .