شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: قريباً تصوير جميع العدادات بما فيها مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد تطبيق آلية توير عدادات الكهرباء على جميع أنواع العدادات سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع لضمان تسجيل قراءة صحيحة و أيضاً متابعة مسبوق الدفع لضمان عدم التلاعب بها و سرقة التيار الكهربائى.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعى، كاشفا أن كل أشكال السرقات تندرج تحت بند مخالفة شروط التعاقد.

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وقال شاكر إنه سيتم رصد المخالفين و خاصة من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال حمالات مكثفة للتفتيش على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 وتضم لجان متابعة من الوزارة، لافتاً إلى أن المسؤولين عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريا سيقوموا بالمرور بشكل شهرى أيضاً على المشتركين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 9 ملايين عداد.

وأوضح شاكر أن هناك حاليا 9 ملاييت عداد مسبوق الدفع على الشبكه القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

جدير بالذكر أن هناك اتجاه قوى بوزارة الكهرباء بأن تتولى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسئولية المرور الدورى على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بجانب عملهم لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد.