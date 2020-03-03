شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة أمام البرلمان يطالب بإعفاء المساجد والكنائس من رسوم الكهرباء والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد الزاهد، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ونائب دائرة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الكهرباء والإسكان، بشأن إعفاء المساجد والكنائس من رسوم المياه والكهرباء.

وشدد "الزاهد"، في الاقتراح برغبة، على ضرورة إعفاء دور العبادة سواء مساجد أو كنائس من رسوم فواتير استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكدا أن ذلك دعما لدور العبادة.

كما تقدم النائب محمد الزاهد، باقتراحين برغبة آخرين، بشأن إنشاء إدارة للأوقاف بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبشأن عمل بلاعات صرف الأمطار في الأحياء من 19 إلى 26 بمدينة العاشر من رمضان.

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وطالب "الزاهد" بحضور المسئولين المعنيين بوزارة الأوقاف ووزارتى التنمية المحلية والإسكان، للرد على هذه الطلبات، والعمل على سرعة تنفيذها.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه باستبدال العدادات الكهربائية الحالية بدور العبادة بأخرى كودية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام، وذلك خلال اجتماع مع ممثلى الكنائس و الطوائف المسيحية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، وشدد محافظ الشرقية على سرعة انتهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون، مشيرا إلى أنه صدر 10 قرارات لتوفيق أوضاع 85 كنيسة، تم استيفاء أوراق 30 منهم فقط، وطالب مدير ادارة الحماية المدنية التنسيق بين الجهات المعنية واتخاذ اجراءات سريعة ومرنة وإسراع الخطى فى الانتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاة للاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها .

يذكر أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تركيب العدادات الكودية، لترشيد استهلاك الكهرباء .