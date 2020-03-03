شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهمية الكشف الدورى فى منظومة التأمين الصحي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الكشف الدورى فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة قائلة : الكشف الدوري يمنع مضاعفات الحالات المرضية كما يعمل على إصلاح العيوب الجسمانية القابلة للإصلاح بشكل سريع .
وقالت وزارة الصحة والسكان أن الكشف الدورى يهدف أيضا إلي الاكتشاف المبكر للحالات المرضية وعلاجها مع اكتشاف المعوقات البدنية والعمل على تأهيلها وهو ما يتطلب ضرورة الفحص بشكل دورى لدى طبيب الأسرة الذى يقدم الكشف والعلاج والنصيحة والتوعية بسبل الغذاء الجيد وسياق الحياة الصحية للمريض .
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مطبقة حاليا فى بورسعيد بكل مقوماتها وسيتم تشغيلها تجريبيا فى محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل كما يجرى الإعداد للتشغيل فى 3 محافظات اخرى مع نهاية العام الجاري .
وكانت أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مسئول رضاء المنتفعين بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات المطبق فيها المنظومة مسئول عن حل جميع مشكلات المنتفعين.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، "علشان دائما تطمئن على مستوى الخدمة .. هتلاقى شخص مسئول عن رضائك فى كل مستشفى أو وحدة أو مركز تابعة للتأمين الصحى الشامل.. اسأل عن رضاء المنتفعين لحل أى مشكلة تواجهك".
وكانت كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة أنه تم تسجيل 2 مليون و600 مواطن حتى الآن فى 6 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس .
وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل أن عدد المواطنين المنتفعين بالمشروع فى 6 محافظات 5 مليون و984 الف و280 مواطن حتى الآن مضيفة أن نسبة التسجيل فى ال6 محافظات بلغت 42% وتابعت ادارة المشروع أن هناك 4 محافظات تخطت نسبة التسجيل فيهم ال50% وبلغت نسبة التسجيل فى الإسماعيلية 53% والأقصر 50% وجنوب سيناء 54%.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف أهمية الكشف الدورى فى منظومة التأمين الصحي.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.