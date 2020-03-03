شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهمية الكشف الدورى فى منظومة التأمين الصحي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية الكشف الدورى فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة قائلة : الكشف الدوري يمنع مضاعفات الحالات المرضية كما يعمل على إصلاح العيوب الجسمانية القابلة للإصلاح بشكل سريع .

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الكشف الدورى يهدف أيضا إلي الاكتشاف المبكر للحالات المرضية وعلاجها مع اكتشاف المعوقات البدنية والعمل على تأهيلها وهو ما يتطلب ضرورة الفحص بشكل دورى لدى طبيب الأسرة الذى يقدم الكشف والعلاج والنصيحة والتوعية بسبل الغذاء الجيد وسياق الحياة الصحية للمريض .

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مطبقة حاليا فى بورسعيد بكل مقوماتها وسيتم تشغيلها تجريبيا فى محافظتي الأقصر وجنوب سيناء مارس المقبل كما يجرى الإعداد للتشغيل فى 3 محافظات اخرى مع نهاية العام الجاري .