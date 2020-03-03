مصر | إلغاء التدابير الاحترازية لثلاث متهمين بينهم فتاتين في قضايا إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء التدابير الاحترازية لثلاث متهمين بينهم فتاتين في قضايا إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية لثلاثة متهمين، بينهم فتاتين، وإخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم في ثلاث قضايا إرهابية مختلفة. والمتهمون المخلى سبيلهم هم: Advertisements عبير حلمى عطية الشافعى في القضية رقم 817 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها. والهادى إبراهيم أحمد أحمد في القضية رقم 640 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها. منى سلامة عياش عكر في القضية رقم 570 لسنة 2018 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.

Advertisements