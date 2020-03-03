مصر | إخلاء سبيل متهم بـ"طلائع حسم الإرهابية" وإلغاء التدابير الاحترازية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهم بـ"طلائع حسم الإرهابية" وإلغاء التدابير الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل المتهم عمرو محمد عبدالنواب عبدالعال، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"..

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين في هذه القضية هي الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد، لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.