أخبار مصر | دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت توقعات الهيئة عن طقس اليوم الثلاثاء كالتالي:

القاهرة الكبرى: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20

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درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25