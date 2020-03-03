شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تحذر من استغلال المساجد في إقامة «شعائر غير مسموح بها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الأوقاف الأئمة من فتح المساجد وإقامة أي شعائر غير المسموح بها، والانسياق وراء بعض الدعوات التي تنتشر على بعض الصفحات أو مواقع التواصل والتي تدعو إلى صلاة الغائب تارة والحاجة مرة أخرى أو الاستسقاء أو غيره دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد وهي وزارة الأوقاف، وذلك في أول تعقيب على الدعوة لصلاة عالمية لرفع بلاء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، الثلاثاء، على ضرورة عدم الانسياق خلف أي من هذه الدعوات أو تمكين أصحابها من المسجد لتحقيق دعواتهم، وعدم القيام بأي عمل خارج المهام المكلف بها الأئمة، وعدم السماح بتمكين أي شخص من استخدام المسجد وفق ما يعن له دون الرجوع إلى جهة الولاية الشرعية والقانونية، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حسم مع من يقحم المساجد في أي من هذه الدعوات التي تبثها مواقع التواصل بين حين وآخر، وأن تلتزم جميع المساجد بما يكلف به أئمتها من الصلوات المكتوبة وما يصاحبها من سنن ونوافل في وقتها المشروع والمحدد، دون الانسياق أو الاستجابة لأي دعوات تصدر عن صفحة أو موقع سوى موقع الوزارة الرسمي ومن خلال التعليمات الرسمية الصادرة للمديريات، لما يترتب على اتباع غير جهة الولاية الشرعية القانونية من مخاطر.

وحذرت وزارة الأوقاف بشدة من فتح المساجد لأي شخص أو مجموعة في غير الأوقات المحددة للصلاة، وشددت الوزارة على أنها ستتعامل مع من يخالف تلك التعليمات بمنتهى الحسم حال وقوع المخالفة، كما نبهت وزارة الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بالأوقاف التزام أقصى درجات الحفاظ على المساجد وعدم السماح لأحد بالخروج على تعليمات الوزارة وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.