شكرا لقرائتكم خبر عن «ده كدب وتدليس وظلم».. عمر كمال يكشف سقطة جديدة لـ«معتز مطر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال رسالة رجاء إلى الإعلامي معتز مطر، دعاه فيها إلى «عدم الظلم والكذب والتدليس» عبر برنامجه المعروض على إحدى القنوات التي تبث من خارج مصر.

كشف «كمال»، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، عن سقطة جديدة لـ«مطر» وفريق إعداده، مبينًا أن الإعلامي المقيم خارج مصر استخدم وقائع قديمة بطريقة مغرضة.

قال «كمال»: «أنا في شهر واحد (يناير) اللي فات كان عندي فرح في السعودية وجبت الراجل صاحب الفرح وشكرته على كرم ضيافتي»، موجهًا حديثه إلى «مطر»: «أنت خدت الفيديو وقلت إنه جديد».

أضاف مغني «بنت الجيران»: «أنت خدت الفيديو من على صفحتي وأنت عارف تاريخه، وقلت إن عمر كمال ده منعوه من مصر وبيغني في السعودية، وفين القيم والأخلاق بتاع السعودية، وبتعمل حوار».

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، حذرت في بيان رسمي، 16 فبراير الماضي، جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات الشعبية.

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تابع «كمال»: «هل ربنا يرضى إنك أنت تاخد فيديو، والإعداد عندك واخده من صفحتي، وعارف تاريخه، ويقول إنه فيديو جديد بعد أزمتي مع النقابة؟ أكيد ده كدب وتدليس، وربنا ميرضاش بالظلم».

وتوجه «كمال» إلى «مطر» قائلًا: «هل حضرتك تضمن إن الفيديو ده ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو في بلده وممكن يقطع عيشه وممكن يرفده من شغله؟ ده برضو ربنا ميرضاش بالظلم».

أضاف: «بعد إذنك يا معتز يا مطر خليك في خالك، وسيبنا في حالنا. أنا لو عندي قضية عايز أدافع عنها هطلع أعمل فيديو وأقول يا جماعة أنا مظلوم في واحد اتنين تلاتة، وأقول بلدي مصر جاية عليا في كده».

تابع: «خليك في قضيتك واتكلم عن نفسك، مش عشان تاخد بنط على مصر تستخدم شاب زيي لسه بيبدأ حياته، وتاخد فيديو تحوّره، ربنا ميرضاش بالظلم، وميرضاش إنك تستخدمني في قضية أنا مش طرف فيها».

مضى قائلًا: «اللي أنت بتعمله ده مش كويس وحرام وظلم، أنت بتوقّع ولاد الناس في مشاكل عشان حضرتك تعمل حلقة وتاخد شو وتبان إنك صاحب حق. بعد إذنك متتكلمش عليا، أنا لو عايز هتكلم براحتي في بلدي».

اختتم قائلًا: «أنا لا بغلط فيك، ولا طالع أطبل ولا أي حاجة من الكلام ده، أنا بس بقول لك خليك في حالك وأنا في حالي، وبعد إذنك متوقعناش في مشاكل. سيبنا ناكل عيش وملكش دعوة بينا، إحنا ورانا ناس بتشتغل وورانا أسر».