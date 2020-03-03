شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع السياحة العالمى يتكبد 12 مليار دولار خسائر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قطاع السياحة العالمي لخسائر كبيرة منذ يناير الماضي جراء انتشار فيروس كورونا الذى أدى إلى غلق مقاصد سياحية بالكامل في بعض الدول، ومع تزايد المخاوف بدأ يتم رصد تراجع كبير في حركة السفر والسياحة، في ظل انتقال المرض من منطقة جنوب شرق آسيا إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

وترصد منظمة السياحة العالمية عددًا من الأرقام المهمة حول خسائر قطاع السياحة والطيران العالمي حتى الآن والتوقعات بما ستصل له خلال الفترة المقبلة:

1 - خسائر قطاع السياحة العالمي بلغت منذ بدء ظهور الفيروس حتى الآن 12 مليار دولار أمريكي.

2 – التوقعات تشير إلى أن خسائر القطاع ستبلغ 80 مليار دولار.

3 - أكثر الوجهات السياحية المتضررة في منطقة آسيا والباسيفيك والتي تقدر خسائرها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي حتى الآن فقط.

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4 - خسائر قطاع الطيران والتي قدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحوالي 5 مليارات يورو (5,5 مليار دولار أمريكي).

5 - السوق الصيني على رأس الأسواق التي تعاني بشدة من أزمة كورونا، بعد أن أصبحت مغلقة تمام في وجه الحركة السياحية الوافدة أو المصدرة.

6 - يٌصدر السوق الصيني للعالم سنوياً حوالي 180 مليون سائح، وكان المفروض أن يصل هذا العدد العام الحالي 200 مليون سائح.

7 - يقوم الصينيون بعمل حوالي 150 رحلة سياحية في العام ينفقون خلالها 277 مليار دولار.

8 - خلال الفترة الماضية فقط تم حرمان الوجهات السياحية من 25 مليون رحلة كان يقوم بها الصينيون، ومن حوالي 30 مليار دولار من الإنفاق .