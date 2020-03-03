شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير 30 كتابًا وسطيًا بمعرض مخفض بالمنوفية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م اسم الكتاب 1. الفهم المقاصدي للسنة النبوية 2. مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة 3. مشروعية الدولة الوطنية 4. فلسفة الحرب والسلم والحكم 5. الدين والدولة 6. ضلالات الإرهابيين 7. غذاء العقل 8. الحج والعمرة مناسك وأسرار 9. الإسلام يتحدث عن نفسه 10. نحو تجديد الفكر الديني 11. حديث الصيام 12. جامع العلوم والحكم ج2 13. كشف المحجوب 14. موسوعة الحديث المختصرة ج 23 15. موسوعة الحديث المختصرة ج 24 16. موسوعة الحديث المختصرة ج 25 17. الترجمة في الحضارة الإسلامية 18. الإسلام والبناء الروحي 19. الطهارة 20. الصيام والزكاة والحج

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