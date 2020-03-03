تبدأ من 20 ألف جنيه وبالتقسيط.. "الزراعة" تستورد أبقار عالية الجودة من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للاستصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، إن الجمعية تبيع المواشي حاليًا من المخزون الأمريكي لديها، مشيرًا إلى أن الأبقار تتمتع بجودة عالية، وتعطي إنتاجية لا تقارن أكبر من الأبقار البلدية.

وأضاف "الشراكي" لمصراوي، أنه تم استيراد ما يقرب من 2000 رأس أبقار من ألمانيا، يتراوح وزن الواحدة ما بين 300 إلى 350 كيلو، عشار، ويصل وزنها إلى الضعف حال تربيتها، لافتًا إلى أن الأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 27 ألف جنيه للرأس الواحدة.

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وأوضح رئيس جمعية الاستصلاح الزراعي، أنه تم الاتفاق مع أحد الشركات الخاصة على استيراد نوعيات من ألمانيا بنفس المواصفات السابقة؛ حيث تصل إنتاجية الألبان من 35 إلى 40 لتر يوميًا، مضيفًا أن الاستيراد يأتي من خلال التنسيق مع قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

وتابع: "معهد بحوث الحيوان يتولى توقيع الكشف على الأبكار، من خلال عمل سونار للأبقار"، مؤكدًا أن هذه الشحنات ليست للذبيح الفوري وليس لها علاقة بالاستعداد لشهر رمضان.

وقال إن التقديم للشراء يكون عن طريق جمعية الإصلاح الزراعي، من خلال دفع مقدم بقيمة 20% من السعر، ويتم سداد الباقي على مدار 5 سنوات بفائدة 5% فقط.​