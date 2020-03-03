​وفد أمريكي و"معاشات ماسبيرو".. أبرز مناقشات لجان البرلمان الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يلتقي الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى سفير دولة كازاخستان في القاهرة أرمان أساغليف، ويحضر اللقاء أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، في إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.

وتشهد لجنة الثقافة والإعلام، اجتماعًا مهمًا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.

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