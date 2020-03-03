محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
يلتقي الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى سفير دولة كازاخستان في القاهرة أرمان أساغليف، ويحضر اللقاء أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الكازاخستانية، في إطار بحث سبل التعاون بين البلدين.
وتشهد لجنة الثقافة والإعلام، اجتماعًا مهمًا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أمريكي و"معاشات ماسبيرو".. أبرز مناقشات لجان البرلمان الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.