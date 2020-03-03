حدث ليلًا| علاج الطفل "البري".. وكورونا يضرب دولًا جديدة.. وحبس مطرب بقضية شروع في قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- هل تخضع وزيرة الصحة للحجر الصحي عند عودتها من الصين؟ مصدران يجيبان (فيديو)

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لن تخضع هي والوفد المرافق لها، للحجر الصحي عقب عودتها من الزيارة التي تُجريها إلى الصين.

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- بسبب "كورونا".. القوى العاملة توجه رسالة للمصريين العاملين في الخارج

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، متابعة حالة المصريين بالخارج أولا بأول، عقب انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

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- وزيرة الصحة توجّه بعلاج الطفل "البري" ونقله إلى مستشفى أطفال مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهّت بسرعة التواصل الفوري مع والد الطفل "البري خالد" والذي ناشد الوزيرة بسرعة إجراء جراحة قلب عاجلة لطفله الذي يبلغ من العمر سنة و10 أشهر.

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- الأكبر بالشرق الأوسط.. تعرف على تفاصيل مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية (فيديوجرافيك)

أسابيع قليلة وتنتهي شركة المقاولون العرب من تنفيذ أحد أكبر مباني البرلمان في الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخرسانية، وتشطيب الواجهات وتتبقى أعمال التشطيبات الداخلية للبرلمان بجانب تنسيق الموقع.

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- نائب الرئيس الأمريكي يحدد موعد الإعلان عن دواء فيروس "كورونا"

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس "كورونا السمتجد"، أن نسبة تهديد الفيروس للأمريكيين متدنية.

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- خطاب من الصحة إلى الشركة المكتشف فيها الحالة الثانية الحاملة لـ"كورونا"

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول، والتي اكتشفت فيها الحالة الثانية الحاملة لفيروس كورونا؛ لتأكيد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها الوزارة؛ لمنع دخول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى البلاد، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية.

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- استعدادات طبية مكثفة بميناء بورسعيد لاستقبال 1116 سائحًا (صور)

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL، وعلى متنها ألفًا و116 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم 366 من طاقم السفينة القادمة من الإسكندرية وترفع علم مالطا.

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- "موقفنا القانوني قوي".. برلماني يستعرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بسد النهضة

استعرض النائب محمد فؤاد، تقريرًا بشأن أزمة سد النهضة، ونظرة تحليلة للأزمة، خلال الصالون الليبرالي الأول، وقال إن ملف سد النهضة من الملفات التي تشغل الرأي العام والسياسة الدولية والمحلية.

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- 65 جدد والنظافة واسترداد الأراضي أهم معايير التقييم.. ننشر ملامح حركة المحليات المرتقبة

يستعد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لإصدار حركة تنقلات جديدة على مستوى موسع في صفوف قيادات المحليات على مستوى الجمهورية.

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- حبس حسام حبيب سنة للشروع في قتل المنتج "ياسر خليل".. والاستئناف 9 أبريل

قضت محكمة القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر سلاحًا في وجهه.

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- المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في المغرب تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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- بعد موافقة "تشريعية النواب".. ننشر تعديلات قانون غسيل الأموال

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.

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- وزير التعليم يكشف هوية مروجي الشائعات على جروبات الماميز حول "كورونا"

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حقيقة ما يثار من شائعات على جروبات "الماميز" في المدارس المختلفة، حول وجود حالات إصابات بفيروس كورونا في المدارس.

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- بـ"20 جنيهًا".. وزير التعليم: التدريس بالحصة نظام قديم و"اللي عنده حل تاني يقولنا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التدريس بالحصة نظام قديم معمول به منذ فترة، وليس جديدًا أو مستحدثًا، مضيفًا أن الوزارة في طريقها لتعيين معلمين جدد بعقود مؤقتة، لكن بأعداد قد لا تسد العجز الموجود حاليًا في المعلمين.

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- التعليم عن الخوف من "كورونا" بالمدارس: "المفروض نخاف منها كمان في السناتر" (فيديو)

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن وزارته ملتزمة بما تصدره وزارة الصحة والسكان من تعليمات بخصوص إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا المستجد"، مضيفًا أن مصر دولة مؤسسات وتسير بمنهجية علمية واشحة.

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- وزير التعليم يكشف كواليس تدريس مادة المبادئ السماوية في المدارس (فيديو)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة تحاول تفادي، مشكلات التمييز وعدم احترام الآخر، مضيفًا أن حصص التربية الدينية بشكلها التقليدي تعمق التمييز بين الطلاب، على أساس الدين.

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- وزير التعليم مستنكرًا دعوات غلق المدارس خوفًا من "كورونا": "ما تقولوا مش عايزين نتعلم!"

استنكر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثير فيروس كورونا المستجد على الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة.

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- "التعليم": خطة إخلاء المدارس سنوية.. ولا علاقة لها بفيروس كورونا

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن كل ما يتردد عن منح الوزارة إجازات للطلاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن منشور إخلاء المدارس في الفترة من 7 إلى 19 مارس لا علاقة له بفيروس كورونا.

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- نيويورك تايمز: نحو 90 ألف مصاب بكورونا في 65 دولة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل.

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- مسؤولون أمريكيون: ست حالات وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين، إن 4 أشخاص في ولاية واشنطن لقوا حتفهم إثر مضاعفات فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية الغربية وفي الولايات المتحدة إجمالًا إلى 6 أشخاص.

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