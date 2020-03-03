​قبل انطلاق مؤتمر يحمل اسمه اليوم.. من هو الإمام الماتريدي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تنطلق اليوم في مدينة "سمرقند" بجمهورية أوزبكستان أعمال مؤتمر "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر"، والذي يُعقد على مدار 3 أيام، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وممثلين للعديد من المؤسسات الإسلامية والجامعات العلمية في العالم.

والإمام الماتريدي، هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، السمرقندي، الأنصاري، الحنفي. وتعود (الماتريدي) نسبة إلى قريته "ماتريد" إحدى قرى سمرقند بأوزباكستان، و(السمرقندي) نسبة إلى سمرقند البلدة الأكبر التي تضم قريته "ماتريد"، و(الحنفي) لاعتبار المؤرخين أنه متكلم الأحناف، و(الأنصاري) نسبة إلى أبي أيوب الأنصاري الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزله عند هجرته إلى المدينة.

ويلقب الماتريدي بأنه إمام أهل السنة ببلاد ما وراء النهر، وبأنه إمام المتكلمين في عصره، وأنه "إمام الهدى" لكونه كان واحدًا من الذين وقفوا في خط الدفاع عن السنة والتصدي لمن يحاول تشويهها، ويُرجح الباحثون أن أبا منصور الماتريدي ولد نحو سنة: 228 هجرية، وأجمعوا على أنه توفي سنة: 333 هجرية، ودفن بسمرقند.

وبرهن الماتريدي على أصول العقيدة بمنهج جمع فيه بين العقل والنقل معًا، حيث اتضح من منهجه أن العقل والنقل متآخيان متعاضدان في كل مسألة من مسائل العقيدة.

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ولم يكن أبو منصور الماتريدي أحد أئمة علم الكلام فحسب، بل كان واسع الثقافة والمعارف، فصَّنف في علم الكلام والتفسير والفقه وغيرهم من العلوم الإسلامية، ومن أبرز كتبه: (تأويلات أهل السنة: في تفسير القرآن)، ( التوحيد: في صحيح الاعتقاد)، ( الجدل: في أصول الفقه)، (مأخذ الشرائع: في أصول الفقه).

وتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح أمس، إلى مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، للمشاركة في المؤتمر العلمي "الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر"، ويعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020.

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