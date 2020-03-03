أخبار مصر | مستشفى 57357 تحتفل باليوم العالمي للعيوب الخلقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى 57357 تحتفل باليوم العالمي للعيوب الخلقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مستشفى 57357، اليوم الثلاثاء، احتفالية باليوم العالمي للعيوب الخلقية، وإطلاق حملة "اختلافاتنا كتير لكن صوتنا واحد"، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الساعة الحادية عشر صباحًا بمسرح مستشفى 57357.

ومن المقرر حضور كلا من: الدكتورة عبلة الألفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، والدكتور محمد حساني، مساعد ونائب وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد العطيفي، ممثل وزارة الصحة والسكان، والدكتور شريف أبو النجا، مدير ورئيس مجلس إدارة مستشفي ٥٧٣٥٧، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد الصاوي، أستاذ علم الوراثة بجامعة عين شمس، والدكتورة غادة عبد السلام، المركز القومي للبحوث، والدكتور علاء الغمراوي، رئيس جمعية قلوب أصحاء، وعدد من أساتذة الجامعات في علم الوراثة.