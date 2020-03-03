شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعدك على استخراج الفيش الجنائى بشكل بسيط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معاناة استخراج الفيش الجنائي أصبحت ماساه حقيقية تواجهه جميع فئات المجتمع، منهم من يخرج في بداية يومه باحثا عن القسم التابع له ، ومنهم من يقضى يومه لمجرد سؤال كيفية استخراج الفيش، الخليج 365 يقدم شرحا بسيطا، عليك أن تتبعه. 1 ـ التوجه للأدلة الجنائية بالعباسية ويمكن من خلاله استخراج فيش لجميع المحافظات ماعدا القاهرة والجيزة عليك التوجه لاقرب مركز الشرطة التابع لك. 2 ـ ضرورة وجود بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر سارى. 3 ـ وجود شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما. 4 ـ صورة فوتوغرافية لراغبى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الورقية. 5 ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

6 ـ سداد رسوم الفيش المميكن السريع 30 جنيها. Advertisements

7 ـ استلام الفيش خلال 24 ساعة. ووجهت وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان، والخدمات الطبية"، قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة حيث تم توقيع الكشف الطبى على 141 حالة من "رجال الشرطة، المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق محافظة الإسماعيلية ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال توجيه قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجاً وصرف الأدوية اللازمة بالمجان ، وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة طبية إلى مديرية أمن (قنا) ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على ( أهالى قرية نجح السويس بدائرة مركز شرطة قفط ) ، حيث أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على (940) من المواطنين ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

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