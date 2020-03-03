شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم الملتقى التوظيفى الثانى أمام استاد القاهرة 12 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة القاهرة الملتقى التوظيفي الثاني للمحافظة، تحت عنوان "مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال"، بمشاركة العديد من الشركات بتخصصات مختلفة، كما سيتم تنظيم معرض لمنتجات رواد المشروعات بأسعار مخفضة، وذلك في الفترة من 12 مارس حتى 14 مارس الحالي من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

وأعلنت المحافظة أنه نظرًا للإقبال الكبير على المشاركة، وإبداء عدد من الوزراء ورجال الأعمال في المشاركة، سيتم تنظيم الملتقى أمام البوابة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأضاف عبد العال أن الملتقى يضم معرضًا لـ 41 مشروعًا منتجًا مقامًا بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيع لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم .

Advertisements

وكانت محافظة القاهرة نظمت الشهر الماضي ملتقاها الأول للتوظيف، شارك فيه 38 شركة توظيف من بينها شركات كبرى تقدم فرص عمل للشباب، و12 شركة تدريب تقدم منح تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل حيث افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الملتقى بحديقة الجزيرة تحت عنوان "استثمار الشباب"، حيث تفقد المحافظ تلقى الشركات طلبات الشباب للتوظيف، كما تفقد المحافظ معرض المشروعات الصغيرة المقام داخل الملتقى.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة ستقدم كل الدعم الممكن للشباب وتمويل مشروعاتهم، من 10 آلاف جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وأنها تعمل على الاهتمام بأفكار الشباب وتبنى أفكارهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

كما عقدت المحافظة الشهر الماضي المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان "استثمار الشباب" في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائباً عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، والمهندس حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد .