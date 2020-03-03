شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا مجال لعدم الشفافية بخصوص كورونا ونتعاون مع الصحة العالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، ان العلاقات المصرية الكويتية بالغة الخصوصية، مضيفًا :"نقوم بالتنسيق على المستوى الدولى للحد من انتشار فيروس كورونا، والعلاقات المصرية الكويتية بالغة الخصوصية وهناك اهتمام دائم على مستوى الدولتين، ونتعامل كدولة واحدة، لكن أي قرارات ستتخذ سيتم مراجعتها ولن نستبق الأحداث، وما تردد إعلاميًا ليس دقيق بالقدر الذى يجعلنا نتخذ موقف، ونحن على اتصال دائم مع الكويت لاتضاح الأمر".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، أنه يجب الحفاظ على مصالح البلدين، منوها أنه ليس هناك مجال لعدم التعامل بشفافية مع إعلان حالات الكورونا.

وواصل: "هذا وباء تعرضت له الدول العظمى والصغرى، ولا أحد يستطيع السيطرة عليه، ووجود حالات لا ينتقص من اي دولة وقدراتها وإجراتها، بالدليل أن الدول العظمى أعلنت عن وجود إصابات في مواطنيها، والمرض قد يكون كامن عندنا يوجد شخص في مصر وتظهر عليه عندما يصل إلى بلده.. لذا نتعاون مع الصحة العالمية لما فيه صالح لمصر".