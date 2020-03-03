شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى يضع حجر أساس لفرع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بإندونيسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - نائب الرئيس الأندونيسي يشارك العيسى وضع حجر الأساس بجاكرتا

قام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى، بوضع حجر الأساس لفرع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بحضور عالمي كبير، وذلك امتداداً لمقره الرئيس في المدينة المنورة.

ويمتد فرع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية على مساحة 60 ألف متر مربع مع حدائق بمساهمة 140 ألف متر مربع في أهم المناطق السياحية الحيوية في جاكرتا، ويضم مرافق تستهدف 18 مليون زائر سنوياً، حيث حضر نائب الرئيس الأندونيسى وضع حجر الاساس.

ومن جانبه قام فخامة الرئيس الأندونيسي باستقبال الشيخ د محمد العيسى فى العاصمة جاكرتا، حيث نوه فخامته بمبادرات رابطة العالم الإسلامي.

كما استقبل الشيخ العيسى بمجلس الشورى الأندونيسي لإلقاء كلمة بحضور رئيسه وأعضائه، حيث ان رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية شعبية عالمية جامعة مقرها مكة المكرمة.

وخلال فعاليات الرابطة وفى أول ملتقى لهم: شباب جنوب شرق آسيا يجتمعون في جاكرتا بدعوة من الأمين العام الشيخ د. محمد العيسى.

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