الحكم على 5 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات بينهم في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الثلاثاء، حكمها على 5 متهمين بقتل عامل؛ بسبب خلافات بينهم في حلوان.

كانت النيابة أحالت المتهمين وهم "محمود. ي"، و"عيد. ع" 28 سنة، و"سليمان. ع"، و"كامل. ع"، و"إبراهيم. ع"، بعدما وجهت لهم تهمة قتل المجني عليه "سعيد أحمد إبراهيم" إلى محكمة الجنايات.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قتلوا المجني عليه بعدما عقدوا النية والعزم على ذلك، على إثر خلافات نشبت بينهم، وأعدوا سلاح ناري وأبيض لتنفيذ غرضهم، وتوجهوا إليه حيث يسكن، وأطلقوا تجاهه طلق ناري أسفر عن وفاته.

وترافع شعبان سعيد المحامي عن المتهم الثاني، ودفع تناقض أقوال الشهود والتحريات، لأنها بنيت على المجاملة والتأثر بالغضب، وتناقض الدليل المادي مع الدليل الفني.

ودفع "سعيد" في مرافعته، بشيوع الاتهام بين المتهم الثاني وباقي المتهمين، وعدم سماح الضوء والرؤية في مسرح الجريمة لتمكين الشهود برؤية الواقعة، وإنكار المتهم الثاني ما نسب إليه، وعدم توافر القصد الجنائي أو نية إزهاق الروح.