بـ"طفاية وجلابية".. ربة منزل تعترف بقتل زوجها: "مكنش بيصرف عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على ربة منزل، متهمة بقتل زوجها انتقامًا منه لسوء معاملة وتحرير شيكات ضدها في القليوبية.

وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من صاحب محل بقالة، 46 سنة، مقيم دائرة القسم يفيد باكتشاف مقتل شقيقه داخل مسكنه.

كشفت المعاينة المبدئية لمكان البلاغ العثور على جثة موظف بالمعاش، 55 سنة، مقيم بذات العنوان مسجاة على ظهرها بغرفة النوم وفيها إصابات.

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وبمناقشة زوجته ربة منزل، 37 سنة، مقيمة بذات العنوان أقرت بارتكاب الواقعة لسوء معاملته لها وتعديه عليها بالضرب وتحرير إيصالات أمانة وهمية ضده؛ وعلى إثر ذلك تركت منزل الزوجية لمدة عام حتى تم التوفيق بينهما وعادت قبل الحادث بأسابيع إلا أنه عاملها بنفس الطريقة.

وأضافت المتهمة في اعترافها عدم قيامه بالإنفاق عليها واالحصول على مبالغ مالية منها ومن أبنائها؛ فقررت التخلص منه، وعقب استغراقه بالنوم قامت بضربه بطفاية سجائر رُخام على رأسه أفقدته الوعي وعقب ذلك قامت بخنقه بطرف الجلباب الذي يرتديه حتى تأكدت من وفاته.

ضبطت الأجهزة الأمنية بإرشاد المتهمة الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.