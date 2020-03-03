الحكم في دعوى بنك مصر ضد "جاك" لصناعة السيارات لعدم سداد 25 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من بنك مصر ضد الشركة المصرية لصناعة السيارات جاك، بسبب عدم الالتزام بسداد المديونيات.
وأوضحت الدعوى رقم 39 لسنة 11 قضائية، أن بنك مصر أقام دعواه القضائية ضد الشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، وممدوح مختار علي يوسف، وعماد مختار علي يوسف، بسبب عدم الالتزام بسداد سندات البنك المستحقة.
وطالب البنك بإلزام المدعى عليهم متضامنين بمبلغ 24 مليونًا و700 ألف جنيه، والعوائد القانونية 5% من تاريخ استحقاق كل سند، وحتى إتمام السداد مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وتداولت جلسات المحاكمة، وقدم محامي البنك حافظة مستندات تثبت حقوقه القانونية، فيما قدم محامي المدعى عليهم حافظة مستندات تفيد حفظ حقوقهم بالدعوى.
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