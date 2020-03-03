​​منزل ومشروع.. "الزراعة" تكشف تفاصيل مشروع القرى النموذجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن مشروع القرى النموذجية الذي تسعى الوزارة حاليًا للانتهاء منه، يستهدف دعم صغار المزارعين والمنتجين من خلال تسويق منتجاتهم، سواء الزراعية أو الإنتاج الحيواني.

وأضاف القرش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن القرى النموذجية تمثل فرصًا حقيقة لجذب مزيدٍ من المنتجين من خلال توفير البيئة المناسبة للإنتاج، سواء من جانب التمويل أو من خلال الحد من مخاطر التسويق، التي كانت تمثل أحد أكبر التحديات، لافتًا إلى أن المشروع يمثل دعم وفرص حقيقة للبحث عن فرص عمل جديدة.

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وبحسب القرش، يتضمن المشروع، إنشاء منازل على مساحة 110 أمتار مربعة للمنزل الواحد، مكوّن من طابق واحد بنظام القباب كطراز معماري يناسب الطبيعة الصحراوية، لتفادي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتم طلائها باللون الأبيض، ليعكس حرارة الشمس كما تم تجهيز كافة المرافق الحيوية بتلك المنازل لتتناسب مع طبيعة المشروع الزراعي للمنتفعين، ومن المقرر أن تحتوي القرى على مجمعات خدمية متكاملة ومنها السوق والمسجد والمدرسة ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع: "المشروع يوفر 142 تعاقد للتسويق مع المزارعين، بالإضافة إلى مشروع البتلو الذي يعمل على الزيادة الإنتاجية للحوم"، موضحًا أن مديريات الإصلاح الزراعي تتعاون مع صغار المزارعين، وتقدم لهم تسهيلات في الدفع للاستفادة من المشروع.

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