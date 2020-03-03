​​​الأكبر بالشرق الأوسط.. تعرف على تفاصيل مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أسابيع قليلة وتنتهي شركة المقاولون العرب من تنفيذ أحد أكبر مباني البرلمان في الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخرسانية، وتشطيب الواجهات وتتبقى أعمال التشطيبات الداخلية للبرلمان بجانب تنسيق الموقع.

وينشر "الخليج 365" فيديوجرافيك لمشروع مبنى البرلمان، والذي يقع بجوار الحي الحكومي ومواجه لمبنى مجلس الوزراء، وعلى بعد 10 دقائق من مبنى الكاتدرائية وفندق الماسة، وما يقرب من 15 دقيقة أخرى من الحي السكني، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ بالكامل منتصف 2020.