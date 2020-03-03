مصر | طعنه سائق "توك توك".. ننفرد بنشر صورة "قتيل الخصوص"

يذكر أن مباحث قسم شرطة الخصوص، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بمصرع جزار على يد سائق "توك توك"، بطعنة نافذة بالصدر بسبب خلافات نشبت بينهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين حدوث مشادة بين سائق "توك توك"، وجزار، بسبب أولوية المرور، وتطور الأمر إلى مشاجرة، فاستل المتهم مطواة كانت بحوزته، وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالقدم اليسرى والقلب، وتركه غارقًا في دمائه وفر هاربًا.

وتم القبض عليه وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابةالعامة التي تولت التحقيقات.