شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك في القمة الدولية لوزراء التعدين في تورونتو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الإثنين، في أعمال القمة الدولية الخامسة لوزراء التعدين، والتي أقيمت على هامش مؤتمر «جمعية المطورين والمنقبين الكندية» «بيداك 2020».

وأقيم المؤتمر تحت رعاية وزير الموارد الطبيعية الكندي، سيموس أوريجان، وبالإشتراك بين المنتدى الإقتصادي العالمي، ومؤتمر بيداك 2020.

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وركز الوزراء في مناقشاتهم على ضرورة تحول صناعة التعدين لتصبح صديقة للبيئة، وكيفية استخدام العالم للتكنولوجيا الحديثة لاستخراج المعادن النفيسة بطريقة لا تلوث البيئة، بجانب أهمية التواصل بين الشركات وزيادة التوعية واتباع المعايير البيئية في عملية استخراج المعادن المختلفة، وتشجيع الشركات على الإستثمار في التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن الوزراء المسؤولون عن التعدين والطاقة من شتى أنحاء العالم يجتمعون في كندا كل عام لمناقشة كيفية دعم صناعة مسؤولة وتنافسية تسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر السنوي المخاطر والفرص الرئيسية التي تواجه صناعة التعدين، والإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها استجابة لذلك.