شكرا لقرائتكم خبر عن "عود البطل" لـ"شاكوش وعمر كمال" تحتل الترند بعد تسريبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل طرحها سُرّبت أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كامل، لاقت رواجاً كبيراً حيث أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، والقرر طرحها رسميا غدا الثلاثاء بشكل رسمي.

استغل رواد موقع تويتر، أغنية عود البطل للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء في الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخير، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.













وجاءت كلمات الأغنية كالتالى:

شفتك قمر طالع.. وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى.. شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى..يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف..وانا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف..ما انتى عجتبنى

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واخدانى على الهادى..وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادى بموت 200 مرة

محبش غير هيا..وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة افكارى..حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جارى..يا فراوة الحتة

عاوزك يا بنبونتى..يا صاحبتى وبنتى

علشان اشوفك انتى..بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية..سكر في كوباية

وحقق حسن شاكوش وعمر كمال شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها، وتقول كلماتها: "سكر محلي محطوط عليه كريمة..كعبك محني والعود عليه القيمة..وتجيني تلاقيني لسه بخيري..مش هتبقي لغيري..ايوه انا غيري مفيش. بنت الجيران شغلالي انا عنيا..وانا في المكان في خلق حواليا..مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه..شوفت القمر سهرني لياليا..وهموت عليكي ربي العالم بيا..سيبي شباكك مفتوح ليه تقفليه..بهوايا انتي قاعده معايا عنيكي ليا مرايه..ياجمال مرايه العين..خليكي لو هتمشي اناديكي انتي ليا انا ليكي.. احنا الإتنين قاطعين..تسيبني اكره حياتى وسنينى أتوه ومش هلاقينى".