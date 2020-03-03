شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": مصاب فيروس كورونا بشركة البترول يتعافى سريعاً وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت الدكتور نانسي الجندي رئيس الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، النقاب عن الحالة الصحية للمصاب بفيروس كورونا التي كشفت مؤخراً للشخص الذي يعمل بأحد شركات البترول، قائلة:" أوضاعه الآن مستقرة ودرجة حراته 38 درجة لكنه يعاني من سعاف جاف والأشعة أظهرت بعض الالتهابات".

وأضافت نانسي الجندي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الحالة الاخيرة مختلفة عن الأولى التي أعلن عنها أمس حيث أنها تحمل كامل أعراض كورونا، موضحة أنه تتوقع تعافيه خلال الساعات القامة، مشيرة أن المخالطين المحتملين للمريض في الشركة تم عزلهم منزلياً وعددهم 1427 شخصا وفقاً لمقررات منظمة الصحة العالمية، ويتم متابعة درجات الحرارة للتأكد من عدم ظهور أى أعراض عليهم.

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وفي وقت سابق قالت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا 97%، ونسبة الوفاة 3% ، مضيفة أن الكندى المصاب بالفيروس الآن فى مستشفى النجيلة، والمخالطين له فى شركة البترول التي يعمل بها كل يلزم منزله 14 يومًا فترة حضانة الفيروس، يعمل حجر منزلي، ولو ظهرت أعراض يتصل بالخط الساخن، ويبلغ لو عنده حرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أن الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا أجري التحليلات وكانت النتيجة إيجابية، فتم إبلاغ وزيرة الصحة، ورئيس قطاع الطب الوقائى، مضيفة أن المخالطين عددهم 1420 حالة كلهم يلزمون بيوتهم إلى أن تمضى فترة حضانة الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الساعات الماضية، عن اكتشاف الحالة الثانية الحاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبى".