شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. كورونا يواصل الزحف خلف حدود العرب ..ويخترق 10 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زال فيروس كورونا، يتزايد انتشاره في دول العالم، حيث ضرب العديد من الدول ما بين اكتشاف أول حالات أو تزايد أعداد الإصابات، في الوقت الذى تسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد تزايد عن الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة، حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس، وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بالفيروس في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.. وفيما يلى أنفو جراف يوضح الدول التي ضربها كورونا.