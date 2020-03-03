شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأميركي: علاج كورونا سيكون متاحا بحلول الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي مسؤول ملف مكافحة الفيروس، أن نسبة تهديد فيروس كورونا للأميركيين متدنية.

وأكد مايك بنس، عبر قناة العربية الإخبارية، مساء اليوم، سوف نعمل مع الاختصاصيين والأطباء وكل أفراد فريق العمل"، مشيرا أن علاج كورونا ربما سيكون متاحا بحلول الصيف.

لكن الرئيس الجمهوري سعى إلى طمأنة مواطنيه، مؤكدا أنه "بفضل كل ما فعلناه فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنيا جدا"، منتقدا خصومه الذين "استهزؤوا" في البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس، ولا سيما القيود التي فرضتها على المسافرين الصينيين.

وأضاف أن "كوريا الجنوبية أصيبت بقوة (بالوباء). إيطاليا أصيبت بقوة. ما جرى في الصين واضح لكن يبدو أن أعداد (المصابين الجدد) استقرت وتنخفض، وهذا نبأ سار، وبالتالي سنرى ما سيحصل".

وكان أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيلتقى مسئولين من كبرى شركات الصناعات الدوائية فى البيت الأبيض لبحث التقدم الذى تم إنجازه بخصوص إنتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد..مؤكدا أن ثمة تقدما فى هذا الصدد، وكتب ترامب ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "ألتقى مع كبرى شركات الأدوية اليوم فى البيت الأبيض بخصوص (إنتاج) لقاح وعلاج (لفيروس كورونا) يجرى إحراز تقدم".

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن قبل يومين أنه سيلتقى بأكبر شركات الأدوية لبحث تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا بشكل عاجل، وقال نائبه مايك بنس لاحقا إن بلاده ستختبر لقاحا للفيروس خلال أسابيع.

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وارتفعت ليل أمس حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى شخصين بينما وصل عدد من شُخصت إصابتهم بالفيروس إلى 89 شخصا.

أثارت حالة الوفاة الثانية التى تسبب فيها فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الفزع بين الأمريكيين وسط تبادل للاتهامات فى ظل محاولة الديمقراطيين تسيب الأزمة واستهداف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.