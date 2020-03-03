شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إعلان أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من التعاقد على الخدمات التى سيتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية البالغ عددها هذا العام 12 ألف حاج خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، حيث من المقرر إعلان أسعار الحج للمستويات الأربعة خلال ايّام وسط توقعات بانخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضى بسبب انخفاض سعر الدولار، كما تواصل المديريات فى مختلف المحافظات تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى الحصول على تأشيرات الحج لأداء الفريضة حتى 10 مارس 2020م، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام .

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، انه تم الانتهاء مبكرا من الاستعدادات لموسم الحج هذا العام من حيث التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقاً للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

ووجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالسعودية مع تذليل اى عقبات فى إجراءات السفر والعودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الفريضة والتأكيد على اختيار أفضل العناصر من المشرفين لخدمة الحجاج.

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وأوضح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن انه جارى تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الالتزام وان يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية " عضو عامل او منتسب "عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها وان يكون المتقدم أيضا قادر على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاماً وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، اضافة الى انه لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج إعتباراً من عام 2015 فيما بعدها ، على ان تقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك و سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن او الداخلية او السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg

وأضاف أيمن عبد الموجود أنه عقب الانتهاء من تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات والمقرر له يوم 10 مارس المقبل سيتم الانتهاء أيضا من تسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية تمهيدا لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج من خلال إجراء قرعة إليكترونية مركزية تحقيقا لمبدأ الشفافية ،حيث من المقرر أن يتم اجراء القرعة فى النصف الثانى من شهر مارس المقبل، كما سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل اى عقبات تواجه زوار بيت الله.