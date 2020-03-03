شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: إثيوبيا ملزمة باتفاق المبادئ.. وملكيتها للسد لا تجعلها تتحكم بالنهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن عدم حضور إثيوبيا في الجولة الأمريكية الأخيرة فيه انتقاص للعملية التفاوضية حول مفاوضات سد النهضة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، :" لا يجب أن تتعثر المفاوضات لإرادة منفردة من إثيوبيا تمتنع عن استمرار المسار".

وفى تعليقه على البيان الإثيوبى الأخير، قال : "أخطر ما فيه الإيحاء، أو التصريح الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها لخرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق المباديء، فقد تم هذا الاتفاق ووقعت عليه إثيوبيا، وبالتالي ملتزمة من الناحية القانونية بأحكامه، وأتصور أن أي قاريء لاتفاق المبادئ يستطيع أن يستخلص بشكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفسها عدم البدء في ملء الخزان أو التشغيل إلا بعد الاتفاق بالقواعد الحاكمة لذلك مع مصر والسودان، وكان هذا عنصر مقلق.. ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل عن التزام قانونى دخلت فيه بطلق إرادتها، وملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في شريان الحياة ونهر يعبر دول عديدة، لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولى".