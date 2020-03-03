أخبار × 24 ساعة.. الصحة تعلن اكتشاف حالة "لأجنبى" حامل لـ كورونا بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، بينها "الصحة: الحالة الثانية للأجنبى حامل فيروس كورونا تقاس حرارته كل 8 ساعات، والسياحة العالمية: كورونا كبد القطاع 12 مليار دولار وتوقعات ببلوغها 80 مليارا. وزيرة التضامن تفتتح دار لفاقدى الرعاية من كبار السن فى بنى سويف الصحة: الحالة الثانية للأجنبى حامل فيروس كورونا تقاس حرارته كل 8 ساعات الصحة: مبادرة "الحد من العدوى" قدمت التوعية لـ22 ألف صالون تجميل وناد صحى وزيرة الصحة: إطلاق 44 قافلة طبية مجانية بـ 23 محافظة تفاصيل انطلاق مبادرة الرئيس لـ"العناية بصحة الأم" فى 4 محافظات التأمين الصحى الشامل: نستهدف تغطية علاج الأمراض المزمنة بنسبة 100٪؜ وزارة الصحة: المرافقان للأجنبى حامل كورونا سليمان ولا يحملان الفيروس الصحة تعلن اكتشاف حالة "لأجنبى" حامل لـ كورونا بمصر ووضعه بمستشفى العزل انطلاق مؤتمر صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات.. 22 مارس اتفاق "مصرى ـ هولندى" فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والألبان الزراعة: توافق على تصدير 183 ألف شتلة عنب وفراولة و24 طن تقاوى رئيس اتحاد عمال مصر يوجه بإنشاء صفحة لتوعية العمال بـ"كورونا" Advertisements وزراء القوى العاملة والصناعة والتنمية المحلية يطلقون مشروع الوحدات المتنقلة للتدريب السياحة العالمية: كورونا كبد القطاع 12 مليار دولار وتوقعات ببلوغها 80 مليارا السياحة والآثار: افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات خلال مارس الجارى بشرة خير لكبار السن.. شفاء أكبر مصابة بفيروس كورونا فى الصين ..صور رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية بـ"كورونا" السيسى يبحث مع وزيرة دفاع فرنسا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين سفير مصر بالكويت: لا إصابات أو اشتباه بكورونا بين أبناء الجالية الإعدام شنقا لهشام عشماوي و36 إرهابيا فى قضية "أنصار بيت المقدس".. صور

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