شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا مجال للإحباط من ملف "النهضة".. وقدراتنا عديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، إن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في واشنطن له قيمة معنوية، وتأكيد من مصر على استعدادها للتوقيع النهائي عليه، لكن عدم توقيع كلًا من إثيوبيا والسودان يجعله اتفاق غير مكتمل، مضيفًا :" نسعى لأن تعلن إثيوبيا عن موقفها بعد استيفاء البحث والدراسات".

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وقال خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى: "التقينا الرئيس الأمريكى مرتين، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وهذا أمر غير مسبوق، وكان يؤكد على ضرورة التوصل لحلول مرضية لكافة الأطراف، ويؤكد اهتمام أمريكا بمنطقة شرق المتوسط وإفريقيا، واهتمام وزير الخزنة الأمريكي بهذا الملف أيضًا غير مسبوق".

وعن الموقف السودانى، قال: "ربما موقف السودان مراعاة لعدم وجود الجانب الإثيوبى، والسودان فضلت أن يكون الأمر بين الوفود المشاركة والإدارة الأمريكية باعتبارها راعية لهذا الاتفاق"، مؤكدًا أن مصر ستواصل هذه القضية بما لا يضر مصالحنا، وبما يراعى مصالح الغير.

وواصل: " لا مجال للإحباط، والدولة المصرية تعطى هذا الموضوع أولوية أولى، لتأثير هذا الأمر على مستقبل مصر واقتصادها، وسنسعى للحلول المناسبة التي تحافظ على المصلحة المصرية، وهذه مسئولية كافة أجهزة الدولة، وقدرات مصر عديدة وتوظف لصالح المواطن المصرى".