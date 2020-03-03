وزير الخارجية تعليقًا على التصريحات الإثيوبية حول بدء ملء السد: "غير مقبولة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وزير الخارجية، سامح شكرى، على التصريحات الإثيوبية الأخيرة، قائلًا: "الخرق لا يتم إلا بتنفيذ الفعل، ولكن عندما تتحدث الدول عن نيتها فذلك يؤخذ بمحل الجد، وعندما تكون هذه النية مخالفة لالتزام قانونى ألزمت إثيوبيا نفسها به، فهذا تصرف غير مقبول من الناحية السياسية والقانونية، وأمر يدعوا للاستغراب".
وأوضح خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على الفضائية المصرية الأولى، :"كنا نأمل استغلال التفاوض في توطيد العلاقة، وسعينا للوصول لنقطة توافق، والتنازل غير المخل لتحقيق المصالح وهذا ما فعلناه".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أنها ستواصل بناء سد النهضة وملء الخزان، بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.
وجاءت الإعلان الإثيوبي، ردا على البيان الأمريكي الذي أكد أنه لا ينبغي إجراء التجربة النهائية وملء خزان "سد النهضة" دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد قال، الجمعة، إن بلاده ستظل منخرطة مع الدول الثلاث، إلى أن توقع على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
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