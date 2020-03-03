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شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: نتنياهو يعلن فوزه فى الانتخابات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها، فوز رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية.
وأدلى نتنياهو بصوته صباح اليوم في الانتخابات العامة، كما دعا الجميع للذهاب للإدلاء أصواتهم، مشيرا أنه حق ديمقراطى .
يشار إلى أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا واستمر التصويت حتى العاشرة مساء، و خاض نتنياهو معركة بالفوز بولاية خامسة غير مسبوقة منذ الانتخابات الماضية بعدما وُجهت إليه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال تتعلق بمزاعم تقديمه مزايا قيمتها مئات الملايين من الدولارات لأقطاب إعلام إسرائيليين في مقابل هدايا وتغطية إيجابية له.
ومن المقرر بدء محاكمة نتنياهو في 17 من مارس حيث من المرجح أن تكون المداولات على أشدها حول تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات.
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