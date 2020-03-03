هل تخضع وزيرة الصحة للحجر الصحي عند عودتها من الصين؟ متحدث الوزراء يجيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لن تخضع هي والوفد المرافق لها، للحجر الصحي عقب عودتها من الزيارة التي تُجريها إلى الصين.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع الحجر هذه الإجراءات مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه سيتم تحرير كروت متابعة للوزيرة والوفد المرافق لها ومتابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، على أن تمارس نشاطها بشكل عادي.

Advertisements

وهو ما أكده المستشار نادر سعد، المتحدث الإعلامي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لم تذهب إلى مقاطعة هوبي، بؤرة فيرويس "كورونا" في الصين، موضحًا أن الوزيرة توجهت أمس للعاصمة بكين فقط.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "الحدث"، أن الوزيرة لن تخضع للحجر الصحي الذي يستمر طوال 14 يومًا كاملة، لكونها لم تأت من مقاطعة هوبي التي شهدت ولادة فيروس "كورونا"، لكنها ستخضع للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية في المطارات المختلفة، من قياس لدرجات الحرارة، والتأكد من خلوها من الفيروس، بالإضافة إلى كافة الإجراءات التي نصت عليها اشتراطات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح سعد، أنه سيتم قياس درجات الحرارة للوزيرة طوال 14 يومًا كاملة، بالإضافة إلى الوفد المرافق لها، مؤكدًا أنها طوال هذه الفترة، ستمارس الوزيرة مهام علمها في مكتبها بديوان عام وزارة الصحة دون أي مشكلات.