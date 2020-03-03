​​​بسبب "كورونا".. القوى العاملة توجه رسالة للمصريين العاملين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، متابعة حالة المصريين بالخارج أولا بأول، عقب انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وقال الوزير في بيان إعلامي، إنه أعطى تعليمات لمديري مديريات القوى العاملة، بالمحافظات بتشديد حملات التفتيش على السلامة والصحة داخل المصانع والشركات ومنشآت العمل، للتأكد من توافر كافة وسائل حماية بيئية العمل للعمال.

ووجه الوزير رسالة إلى العمالة المصرية بالخارج والداخل قائل: "حاولوا أن تتجنبوا التجمعات الكبيرة، والتزموا بتعليمات وزارة الصحة المصرية، لكي لا تقعوا فريسة لهذا الفيروس".​