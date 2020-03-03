وزيرة الصحة توجّه بعلاج الطفل "البري" ونقله إلى مستشفى أطفال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهّت بسرعة التواصل الفوري مع والد الطفل "البري خالد" والذي ناشد الوزيرة بسرعة إجراء جراحة قلب عاجلة لطفله الذي يبلغ من العمر سنة و10 أشهر.

وأوضح "مجاهد" أن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان تواصل مع والد الطفل، الذي أعرب عن سعادته لسرعة الاستجابة لحالة طفله، ووجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان.

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وتابع "مجاهد" أن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة بالتنسيق مع الدكتور ياسر فوزي، مدير مستشفى أطفال مصر، يستعدان لاستقبال الطفل غدًا الأربعاء، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له على نفقة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور هاني فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف لإرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من قريته العسيرات بمحافظة سوهاج إلى مستشفى أطفال مصر بالقاهرة.

وتابع "مجاهد" أن وزيرة الصحة تشدد على سرعة الاستجابة الفورية لاستغاثات المواطنين، والعمل على حلها على الفور وتقديم تقرير يومي لها لمتابعة الحالات.

يذكر أن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة والسكان، رصد استغاثة والد الطفل "البري" عبر هاشتاج تصدر مواقع التواصل، الاجتماعي، وتم التواصل مع والد الطفل فورًا والذي أوضح أن طفله يعاني من مشكلات في القلب، ويناشد وزيرة الصحة بعلاجه وسرعة إجراء الجراحة اللازمة له.​

