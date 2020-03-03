"الزراعة": حملات لمتابعة أسواق اللحوم وتشديد الفحص والرقابة على المنافذ الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، فضلًا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أبة أوبئة حيوانية إلى مصر.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق ايضا مع كافة الوزارات المعنية.