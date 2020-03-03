الأربعاء.. ورش فنية للرسوم المتحركة ضمن مهرجان القاهرة لأفلام التحريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أقيم على مدار اليوم الاثنين، عددًا من عروض الدورة الثالثة عشر لمهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في مقر الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، بسينما رينيسانس التي تقدم 3 حفلات يومية، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب التي تقدم عرضين، ومركز إبداع الطفل بالمنيل، ونادي المعادي الرياضي، ولأول مرة يتم تقديم عروض سينمائية في مكتبة الزيتون العامة، بمبنى جمعية عاطف السادات بالزيتون، وأخيرًا مكتبة حلوان العامة.

ومن المقرر أن يستكمل المهرجان عروضه غدًا الثلاثاء، في الأماكن نفسها بالإضافة إلى المركز الثقافي الروسي، وسيتم تكريم المستشار الثقافي الروسي إليكس تيفان.

ومن أهم الفعاليات التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، ورشة للمخرج طارق الريماوي تحمل عنوان "الرسوم المتحركة من الفكرة إلى المهرجانات" في الساعة 11 صباحًا بمقر الجمعية المصرية للرسوم المتحركة بوسط القاهرة.

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كما تقيم المخرجة الفرنسية ماريان ورشة تحمل عنوان "ستوب موشن" يوم الأربعاء من الساعة 9 إلى 12 ظهرًا، ومن الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة عصرًا، تستكملها يوم الخميس من الساعة 9 إلى 12 ظهرًا.

كما يعرض الفيلم الياباني "الطفلة التي تتبعت أصوات من قاع الأرض"، الساعة السادسة مساء الأربعاء، كما يتم عرض جميع الأفلام المصرية المشاركة في المهرجان يوم الأربعاء في سينما رينيسانس خلال 3 حفلات، من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء.

وفي السياق نفسه، يقام حفل ختام المهرجان في تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، بسينما رينيسانس، ويشهد الحفل توزيع الجوائز.​