وزير السياحة يستقبل رئيس "سامسونج" مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، Jaehwan Lee رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات مصر، والوفد المرافق له لمناقشة تعزيز سبل التعاون لاستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات السياحية في المناطق الأثرية والمتاحف.

وأوضحت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار للاستثمار والموارد المالية، أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع، عدة اقتراحات لتوفير وتقديم الخدمات الرقمية بالمناطق الأثرية والمتاحف من خلال توفير شاشات ذكية تعمل، وفقًا لأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة لعرض مواد دعائية وترويجية وتثقيفية وأثرية للزائرين لتعريفهم بالمقاصد السياحية المتنوعة في مصر.

كما تناول اللقاء إمكانية توفير تلك الشاشات بالمطارات المصرية لعرض أفلام ترويجية عن المقاصد السياحية والأثرية المختلفة في مصر، والتي تعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة وتعريف السائح بمختلف الأنماط السياحية التي تذخر بها مصر سواء السياحة الثقافية أو الترفيهية أو الشاطئية وغيرها.